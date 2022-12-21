Віцепрезидентка США Камала Гарріс відвідає засідання конгресу США, під час якого виступить Зеленський

Про це повідомляє CNN.

"Згідно з оновленим повідомленням, віцепрезидентка Камала Гарріс відвідає виступ президента України Володимира Зеленського на спільному засіданні Конгресу сьогодні ввечері в Капітолії США", – зазначено в повідомленні.

Зеленський виступить зі зверненням у конгресі США о 19:30 за місцевим часом (о 02:30 за Києвом). Наразі не відомо, кільки конгресменів будуть на зверненні українського президента, оскільки і Палаті представників цього тижня до цього не було сесій.

Володимир Зеленський відбув з візитом у Вашингтон 21 грудня. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України". Український президент також виступить у конгресі США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Надвечір 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.

Близько 21-ї години за київським часом Зеленський прибув у Вашингтон. Спершу він проводить зустріч з Джо Байденом, а відтак заплановано його виступ у конгре США.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb