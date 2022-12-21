Віцепрезидентка США Камала Гарріс відвідає засідання конгресу США, під час якого виступить Зеленський
Під час звернення Зеленського спільне засідання конгресу США відвідає віцепрезидентка США Камала Гарріс
Про це повідомляє CNN.
"Згідно з оновленим повідомленням, віцепрезидентка Камала Гарріс відвідає виступ президента України Володимира Зеленського на спільному засіданні Конгресу сьогодні ввечері в Капітолії США", – зазначено в повідомленні.
Зеленський виступить зі зверненням у конгресі США о 19:30 за місцевим часом (о 02:30 за Києвом). Наразі не відомо, кільки конгресменів будуть на зверненні українського президента, оскільки і Палаті представників цього тижня до цього не було сесій.
- Володимир Зеленський відбув з візитом у Вашингтон 21 грудня. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України". Український президент також виступить у конгресі США та проведе низку двосторонніх зустрічей.
- Надвечір 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.
- Близько 21-ї години за київським часом Зеленський прибув у Вашингтон. Спершу він проводить зустріч з Джо Байденом, а відтак заплановано його виступ у конгре США.
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