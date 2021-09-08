"Вивчаємо можливість випуску власних цифрових грошей": очільник НБУ прокоментував ухвалення закону про криптовалюти

"Вивчаємо можливість випуску власних цифрових грошей": очільник НБУ прокоментував ухвалення закону про криптовалюти
Голова Національного банку Кирило Шевченко вітає ухвалення закону "Про віртуальні активи", але зазначає, що єдиним платіжним засобом в Україні залишається гривня
Про це він написав у Facebook.
"Вітаю ухвалення депутатами закону "Про віртуальні активи. В Україні з’явилася можливість створити прозорий, цивілізований та зрозумілий ринок віртуальних активів із сучасною інфраструктурою та захищеними клієнтами. Віртуальні активи, зокрема й ті, що ми звикли називати криптовалютою, отримали визначений юридичний статус, а учасники ринку – право на захист та роботу в правовому полі. В Україні зможуть легально працювати міжнародні біржі, де відбуваються торги віртуальними активами", - написав Шевченко.
За його словами, інновації сприятимуть залученню інвестицій.
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"Після підписання закону президентом ми разом з іншими регуляторами цього ринку починаємо розроблення та впровадження підзаконних нормативно-правових актів, які повинні надати потужних стимулів для розвитку ринку та водночас захистити українців від загрози шахрайства", - зазначив Шевченко.
Він нагадав, що єдиним законним засобом платежу залишається гривня.
"Водночас ми вивчаємо можливість випуску власних цифрових грошей (цифрової валюти від центробанку) – е-гривні", - відзначив Шевченко.
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