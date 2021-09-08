"Вивчаємо можливість випуску власних цифрових грошей": очільник НБУ прокоментував ухвалення закону про криптовалюти

Про це він написав у Facebook.



"Вітаю ухвалення депутатами закону "Про віртуальні активи. В Україні з’явилася можливість створити прозорий, цивілізований та зрозумілий ринок віртуальних активів із сучасною інфраструктурою та захищеними клієнтами. Віртуальні активи, зокрема й ті, що ми звикли називати криптовалютою, отримали визначений юридичний статус, а учасники ринку – право на захист та роботу в правовому полі. В Україні зможуть легально працювати міжнародні біржі, де відбуваються торги віртуальними активами", - написав Шевченко.

За його словами, інновації сприятимуть залученню інвестицій.



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"Після підписання закону президентом ми разом з іншими регуляторами цього ринку починаємо розроблення та впровадження підзаконних нормативно-правових актів, які повинні надати потужних стимулів для розвитку ринку та водночас захистити українців від загрози шахрайства", - зазначив Шевченко.

Він нагадав, що єдиним законним засобом платежу залишається гривня.

"Водночас ми вивчаємо можливість випуску власних цифрових грошей (цифрової валюти від центробанку) – е-гривні", - відзначив Шевченко.