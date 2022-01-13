Виведення сил ОДКБ із Казахстану завершиться 19 січня, - Міноборони РФ
У міністерстві оборони РФ заявили, що виведення "миротворців" Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) із Казахстану завершиться 19 січня
Про це у четвер, 13 січня, повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає ТАСС.
"Завтра виводимо 14-ма бортами всі сили наших колег з Вірменії, Таджикистану, Білорусі, киргизькі колеги виходять з урахуванням того, що вони поруч, своїм ходом, далі протягом п'яти днів буде здійснюватися виведення у міру передачі об'єктів миротворчих сил, які залишилися. Плануємо завершити всю роботу 19 числа", - заявив голова Міноборони Росії.
Шойгу зазначив, що "миротворці" ОДКБ в Казахстані взяли під охорону 14 об'єктів, що становлять особливу важливість.
Міністр додав, що сьогодні перші підрозділи російських десантників зі складу ОДКБ вже вилетіли в Росію з аеропорту Алмати.
- 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку, на всій території країни ввели режим надзвичайного стану.
- Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
- 11 січня Токаєв оголосив завершення основної місії ОДКБ у Казахстані.
- Станом на 13 січня із Казахстану почали виводити сили ОДКБ, а аеропорт Алмати відновив роботу.
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