Виведення сил ОДКБ із Казахстану завершиться 19 січня, - Міноборони РФ

Про це у четвер, 13 січня, повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає ТАСС.



"Завтра виводимо 14-ма бортами всі сили наших колег з Вірменії, Таджикистану, Білорусі, киргизькі колеги виходять з урахуванням того, що вони поруч, своїм ходом, далі протягом п'яти днів буде здійснюватися виведення у міру передачі об'єктів миротворчих сил, які залишилися. Плануємо завершити всю роботу 19 числа", - заявив голова Міноборони Росії.



Шойгу зазначив, що "миротворці" ОДКБ в Казахстані взяли під охорону 14 об'єктів, що становлять особливу важливість.



Міністр додав, що сьогодні перші підрозділи російських десантників зі складу ОДКБ вже вилетіли в Росію з аеропорту Алмати.