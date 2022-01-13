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Із Казахстану почали виводити сили ОДКБ, аеропорт Алмати відновив роботу

13 січня, 2022 четвер
10:43
Світ

"Миротворці" Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) почали покидати Казахстан, аеропорт Алмати знову працює

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони РФ.

Сили ОДКБ, введені в Казахстан на тлі масових протестів, розпочали виведення сил і передачу державних об'єктів правоохоронним органам країни.

"Відповідно до розробленого командування колективними миротворчими силами ОДКБ і Міноборони Республіки Казахстан планом почалася передача соціально значимих об'єктів, що охороняються миротворцями, правоохоронним органам країни", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що "миротворці" готують техніку для завантаження до російських військових літаків, щоб повернутися до пунктів постійної дислокації.

Також відновив роботу аеропорт Алмати повідомляє Комітет цивільної авіації Казахстану.

"Перші пасажири після відновлення роботи аеропорту Алмати вилетіли за маршрутом Алмати - Нур-Султан. Внутрішні та міжнародні рейси здійснюватимуться з 8.00 до 21.00 години згідно часу розкладу польотів авіакомпанії", - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 13 січня після поновлення роботи в аеропорт Алмати прибув перший міжнародний рейс за напрямком Анталья-Алмати авіакомпанії "Ейр Астана".

Нагадаємо, 5 січня під час масових мітингів протестувальники захопили аеропорт Алмати, після чого усі рейси було скасовано. Пізніше у Міноборони РФ заявили, що військові ОДКБ захопили аеропорт Алмати.
 

  • 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі. 
  • На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку, на всій території країни ввели режим надзвичайного стану.
  • Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
  • Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
  • У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу". 
  • Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
  • 11 січня Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ у Казахстані.

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Казахстан
протести
ОДКБ
Алмати
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