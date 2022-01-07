Військові ОДКБ захопили аеропорт Алмати, - Міноборони РФ

Про це заявив офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, передає ТАСС.



"Наразі спільно з правоохоронними органами Республіки Казахстан взято під повний контроль аеропорт Алмати", - сказав Конашенков.



Представник Міноборони РФ також повідомив про взяття під охорону генконсульства РФ у Алмати та інших об'єктів.