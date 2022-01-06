Протести в Казахстані: усі банки тимчасово припинили роботу, в Алмати силовики провели антитерористичну операцію
У четвер, 6 січня, усі фінустанови Казахстану тимчасово припинили діяльність на тлі масових протестів. За даними поліції, вранці мітингувальники намагалися штурмувати будівлю відомства
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на місцеві ЗМІ.
У Нацбанку Казахстану наголосили, що "враховували проведення контртерористичної операції в Алмати та тимчасові проблеми з Інтернетом". Сьогодні не працюватимуть банки другого рівня, обмінники, брокери, мікрофінансові організації, Казахстанська фондова біржа KASE та інші.
У четвер вранці, 6 січня, у Алмати на площу Республіки, де перебували близько 200 озброєних людей, деякі з вогнепальною зброєю, стягнули приблизно 50 одиниць техніки - БТР, бронемашини та військові вантажівки із озброєними силовиками.
Військові на БТР і бронемашинах взяли в кільце погромників і пізніше зняли оточення, почалася перестрілка. Після цього силовики поїхали з площі, а кілька людей залишилися на барикадах.
Поліція міста Алмати повідомила, що вночі вночі натовп намагався штурмувати будівлю відомства, загинули десятки людей.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан.
- Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працює мобільний зв'язок.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.
- Адміністрація столиці Казахстану Нур-Султану оточена поліцією, в Алмати озброєні протестувальники громлять резиденцію президента, а аеропорт в Актау зупинив роботу на тлі протестів.
- Повідомляється про першу жертву серед учасників протестів, а США закрило консульство в країні.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
- Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
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