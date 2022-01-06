Протести в Казахстані: усі банки тимчасово припинили роботу, в Алмати силовики провели антитерористичну операцію

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на місцеві ЗМІ.



У Нацбанку Казахстану наголосили, що "враховували проведення контртерористичної операції в Алмати та тимчасові проблеми з Інтернетом". Сьогодні не працюватимуть банки другого рівня, обмінники, брокери, мікрофінансові організації, Казахстанська фондова біржа KASE та інші.





Усі урядові будівлі у столиці Казахстану взяли під посилену охорону, біля аеропорту теж стоїть військова техніка. В Алмати почав працювати громадський транспорт.

Усі урядові будівлі у столиці Казахстану взяли під посилену охорону, біля аеропорту теж стоїть військова техніка. В Алмати почав працювати громадський транспорт.

У четвер вранці, 6 січня, у Алмати на площу Республіки, де перебували близько 200 озброєних людей, деякі з вогнепальною зброєю, стягнули приблизно 50 одиниць техніки - БТР, бронемашини та військові вантажівки із озброєними силовиками.Військові на БТР і бронемашинах взяли в кільце погромників і пізніше зняли оточення, почалася перестрілка. Після цього силовики поїхали з площі, а кілька людей залишилися на барикадах.Поліція міста Алмати повідомила, що вночі вночі натовп намагався штурмувати будівлю відомства, загинули десятки людей.