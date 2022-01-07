До Казахстану вирушили 100 військових із Вірменії

Про це пише Sputnik Армения.



"Під час своєї місії вірменський миротворчий підрозділ здійснюватиме виключно функції охорони стратегічно важливих об'єктів", - зазначає видання.



У Міноборони РФ уточнили, що до Казахстану вже вилетіли три російські літаки Іл-76, які доставлять військових із Вірменії.

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