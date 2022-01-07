У Казахстані ввели "критично червоний" рівень терористичної небезпеки

Про це повідомляє Vласть.



На всю територію Казахстану поширився режим антитерористичної операції.



Таке рішення ухвалив очільник МВС Єрмак Сагімбаєв, узгодивши його з президентом країни Касим-Жомартом Токаєвим.



У міністерстві заявили, що керівники державних органів запроваджують заходи для стабілізації ситуації в Казахстані й усунення терористичної загрози особистості та державі.



За словами першого голови адміністрації президента країни Даурена Абаєва, "миротворці ОДКБ" займаються прикриттям і охороною державних об'єктів. Вони не беруть участі в бойових діях і не ліквідовують протестувальників.