У Казахстані ввели "критично червоний" рівень терористичної небезпеки
В усіх регіонах Казахстану набув чинності "критично червоний" рівень терористичної небезпеки
Про це повідомляє Vласть.
На всю територію Казахстану поширився режим антитерористичної операції.
Таке рішення ухвалив очільник МВС Єрмак Сагімбаєв, узгодивши його з президентом країни Касим-Жомартом Токаєвим.
У міністерстві заявили, що керівники державних органів запроваджують заходи для стабілізації ситуації в Казахстані й усунення терористичної загрози особистості та державі.
За словами першого голови адміністрації президента країни Даурена Абаєва, "миротворці ОДКБ" займаються прикриттям і охороною державних об'єктів. Вони не беруть участі в бойових діях і не ліквідовують протестувальників.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан. Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працював мобільний зв'язок.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
- Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- Участь у місії ОДКБ підтвердили Вірменія, Білорусь, Киргизія і Таджикистан.
- У четвер, 6 січня, усі фінустанови Казахстану тимчасово припинили діяльність на тлі масових протестів. За даними поліції, вранці мітингувальники намагалися штурмувати будівлю відомства.
- Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".
- У МЗС України заявили, що в Казахстані застрягло понад 40 наших громадян.
- Парламент Таджикистану дозволив скерувати військових до Казахстану.
- У МВС Казахстану повідомили про ліквідацію 26 "злочинців".
- В Алмати в ході акцій протесту затримали понад 100 людей.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження.
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