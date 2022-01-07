В Алмати в ході акцій протесту затримали понад 100 людей

Про це пише ORDA.



"В Алмати затримані понад 70 бойовиків і 30 мародерів", - повідомляє видання.



Крім того, в ORDA зазначають, що триває захист 1-ї та 7-ї лікарень у мікрорайоні Калкаман.

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