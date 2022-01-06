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МЗС України: понад 40 українців застрягли в Казахстані

6 січня, 2022 четвер
21:46
Суспільство МЗС

Міністерство закордонних справ України заявило, що надає допомогу 43 українцям, які застрягли в охопленому протестами Казахстані

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник українського МЗС Олег Ніколенко.

"Нині до посольства звернулися 43 громадянина. Усі вони пасажири скасованих авіарейсів із Алмати та Нур-Султана. Загроз безпеці українців немає. Вони забезпеченні тимчасовим житлом та їжею, дипломати підтримують із ними регулярний зв‘язок", - наголосив він.

За його словами, 7 січня влада Казахстану, за попередньою інформацією, планує відновлення роботи міжнародного аеропорту в Алмати. 

Українське посольство домовляється з перевізником про повернення українців додому за найближчої нагоди.

"Інформація про потрапляння наших громадян в надзвичайні ситуації на тлі подій в Казахстані наразі відсутня. У разі потреби допомоги, негайно звертатися до посольства", - сказав Ніколенко.

 

  • Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі. 
  • 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
  • На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
  • У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан. Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працював мобільний зв'язок.
  • Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.
  • 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
  • Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
  • У четвер, 6 січня, усі фінустанови Казахстану тимчасово припинили діяльність на тлі масових протестів. За даними поліції, вранці мітингувальники намагалися штурмувати будівлю відомства.
  • Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
  • У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу". 
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Світ
Казахстан
протести
МЗС
Олег Ніколенко
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