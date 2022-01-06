МЗС України: понад 40 українців застрягли в Казахстані

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник українського МЗС Олег Ніколенко.

"Нині до посольства звернулися 43 громадянина. Усі вони пасажири скасованих авіарейсів із Алмати та Нур-Султана. Загроз безпеці українців немає. Вони забезпеченні тимчасовим житлом та їжею, дипломати підтримують із ними регулярний зв‘язок", - наголосив він.

За його словами, 7 січня влада Казахстану, за попередньою інформацією, планує відновлення роботи міжнародного аеропорту в Алмати.

Українське посольство домовляється з перевізником про повернення українців додому за найближчої нагоди.

"Інформація про потрапляння наших громадян в надзвичайні ситуації на тлі подій в Казахстані наразі відсутня. У разі потреби допомоги, негайно звертатися до посольства", - сказав Ніколенко.