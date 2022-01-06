Протести у Казахстані: ще чотири країни підтвердили участь у місії ОДКБ

Про це йдеться у заявах МЗС вказаних країн, передає Еспресо.TV.



"Республіка Білорусь повністю готова надати допомогу дружньому казахстанському народу і в повному обсязі виконає свої союзницькі зобов'язання. У зв'язку з цим білоруські військовослужбовці зі складу миротворчих сил ОДКБ направляються до Казахстану", - йдеться в заяві МЗС Білорусі.



У зв'язку зі зверненням президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва на екстреному засіданні Кабінету міністрів Киргизії заявили про готовність надати підтримку Казахстану і виконати союзницькі зобов'язання в рамках ОДКБ.



"Слідуючи своїм союзницьким зобов'язанням в рамках Організації Договору про колективну безпеку, маємо намір брати участь в колективній миротворчій операції з надання допомоги Казахстану з метою усунення виниклої загрози", - йдеться в заяві МЗС Таджикистану.



Про близько 70 військових в рамках місії ОДКБ в Казахстані пишуть вірменські ЗМІ. Вірменські військові вже відправився до країни, вони охоронятимуть стратегічні об'єкти.

Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.

На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.

Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працює мобільний зв'язок.

Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.

Адміністрація столиці Казахстану Нур-Султану оточена поліцією, в Алмати озброєні протестувальники громлять резиденцію президента, а аеропорт в Актау зупинив роботу на тлі протестів.

5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.

МОЗ Казахстану повідомило, що внаслідок протестів у країні постраждали понад тисячу людей.

Рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан.

6 січня Рада колективної безпеки ОДКБ заявила, що російські військові почали виконувати "поставлені завдання" у Казахстані.