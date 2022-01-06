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Російські військові почали виконувати "поставлені завдання" у Казахстані, - ОДКБ

6 січня, 2022 четвер
10:15
Новини

Рада колективної безпеки ОДКБ заявила, що передові підрозділи з російського складу контингенту Колективних миротворчих сил вже розпочали виконання поставлених завдань у Казахстані

Про це повідомляє секретаріат ОДКБ.

"Відповідно до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ, ухваленого 6 січня 2022 року, до Республіки Казахстан на обмежений за часом період для стабілізації та нормалізації обстановки направлено Колективні миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку", - йдеться в повідомленні.

В організації зазначили, що до складу миротворчих сил увійшли підрозділи Збройних сил Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизстану.

"Основними завданнями Колективних миротворчих сил ОДКБ стане охорона важливих державних та військових обʼєктів, надання сприяння силам правопорядку Республіки Казахстан у стабілізації обстановки та повернення її у правове поле", - наголосили в ОДКБ.

У секретаріаті додали, що російські десантники увійшли до складу спрямованих до Казахстану сил, літаки Повітряно-космічних сил Росії "перекидають їх до республіки".

  • Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі. 
  • 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
  • На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
  • Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працює мобільний зв'язок.
  • Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.
  • Адміністрація столиці Казахстану Нур-Султану оточена поліцією, в Алмати озброєні протестувальники громлять резиденцію президента, а аеропорт в Актау зупинив роботу на тлі протестів.
  • Повідомляється про першу жертву серед учасників протестів, а США закрило консульство в країні.
  • 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
  • Рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан.
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