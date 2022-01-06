МОЗ Казахстану: внаслідок протестів у країні постраждали понад тисячу людей
Перша заступниця голови МОЗ республіки Ажар Гиніят заявила, що внаслідок протестів у Казахстані постраждали вже понад тисячу людей
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на МОЗ Казахстану.
"Унаслідок протестів у республіці Казахстан постраждалих уже понад тисячу людей, 400 осіб госпіталізовано, 62 особи в реанімації", - сказала Гиніят в етері державного телеканалу "Хабар-24".
Вона додала, що мітингувальники нападють на лікарів та медпрацівників.
"Просимо не заважати медпрацівникам працювати, щоб карети швидкої медичної допомоги могли своєчасно доїхати до постраждалих", - закликала вона.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працює мобільний зв'язок.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.
- Адміністрація столиці Казахстану Нур-Султану оточена поліцією, в Алмати озброєні протестувальники громлять резиденцію президента, а аеропорт в Актау зупинив роботу на тлі протестів.
- Повідомляється про першу жертву серед учасників протестів, а США закрило консульство в країні.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
- Рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан.
- 6 січня Рада колективної безпеки ОДКБ заявила, що російські військові вже розпочали виконання поставлених завдань у Казахстані.
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