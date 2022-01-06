МОЗ Казахстану: внаслідок протестів у країні постраждали понад тисячу людей

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на МОЗ Казахстану.



"Унаслідок протестів у республіці Казахстан постраждалих уже понад тисячу людей, 400 осіб госпіталізовано, 62 особи в реанімації", - сказала Гиніят в етері державного телеканалу "Хабар-24".



Вона додала, що мітингувальники нападють на лікарів та медпрацівників.



"Просимо не заважати медпрацівникам працювати, щоб карети швидкої медичної допомоги могли своєчасно доїхати до постраждалих", - закликала вона.

Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.

На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.

Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працює мобільний зв'язок.

Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.

Адміністрація столиці Казахстану Нур-Султану оточена поліцією, в Алмати озброєні протестувальники громлять резиденцію президента, а аеропорт в Актау зупинив роботу на тлі протестів.

Повідомляється про першу жертву серед учасників протестів, а США закрило консульство в країні.

5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.

Рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан.

6 січня Рада колективної безпеки ОДКБ заявила, що російські військові вже розпочали виконання поставлених завдань у Казахстані.