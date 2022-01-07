У МВС Казахстану повідомили про ліквідацію 26 "злочинців"

Про це інформує телеканал Хабар 24, посилаючись на МВС Казахстану.



"По країні ліквідовано 26 злочинців", - зазначили в міністерстві.



Ще 18 людей отримали поранення.



Крім того, у Казахстані було затримано понад 3 тис. людей.

Також телеканал повідомив, що в Алмати вночі на 7 січня тривала стрілянина. Постріли було чутно й уранці."На площі Республіки група екстремістів забарикадувала будівлю телеканалу Мир, є жертви, тіла загиблих лежать прямо на вулиці", - заявила ведуча.

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