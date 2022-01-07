До Казахстану прибули 2,5 тис. військових ОДКБ, яких очолив командувач ВДВ Сердюков

Про це пише ORDA.



Усіх військових скерували до Алмати.



Як повідомив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, очолив "миротворчу" місію командувач ВДВ генерал-полковник Андрій Сердюков.



Довідка: Андрій Сердюков - учасник Першої та Другої чеченських воєн, марш-кидка зведеного батальйону ВДВ на Пріштіну, українських подій 2014 року, операції в Сирії.



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