До Казахстану прибули 2,5 тис. військових ОДКБ, яких очолив командувач ВДВ Сердюков
У Казахстан приїхали 2,5 тис. військовослужбовців країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ)
Про це пише ORDA.
Усіх військових скерували до Алмати.
Як повідомив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, очолив "миротворчу" місію командувач ВДВ генерал-полковник Андрій Сердюков.
Довідка: Андрій Сердюков - учасник Першої та Другої чеченських воєн, марш-кидка зведеного батальйону ВДВ на Пріштіну, українських подій 2014 року, операції в Сирії.
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