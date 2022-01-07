Киргизстан дозволив скерувати військових до Казахстану

Про це пише ORDA.



Мешканці Бішкеку зібралися на протест проти рішення відправити військових із Киргизстану до Казахстану.



Вони тримали плакати: "ОДКБ - це фейк, ОДКБ - це Росія. Росія - агресор. Руки геть від Казахстану!".



Як повідомляло 24.kg, Державний комітет нацбезпеки планує скерувати до Казахстану 150 військових, 8 одиниць бронетехніки та 11 автомобілів.

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