Про це повідомляє створений Силами спецоперацій ЗСУ сайт Центру національного спротиву.

За даними Центру нацспротиву, окупанти прагнуть створити гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях, щоб змусити місцевих жителів "евакуюватись" - фактично депортувати їх.

"При цьому триває мародерство регіону. Так, росіяни вивезуть майно навчальних закладів, комунальну техніку та промислових об'єктів. Нагадаємо, раніше росіяни вивезли медичне обладнання з військового шпиталю у Херсоні", - йдеться у повідомленні.

Центр нацспротиву закликав жителів тимчасово окупованих територій їхати з окупації, щоб не стати "живим щитом" для загарбників.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що у Бериславі припинили роботу органи окупаційної влади.

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