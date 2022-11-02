Вивезли з лікарень медобладнання: на Херсонщині росіяни залишили без медичної допомоги жителів Берислава
На Херсонщині у тимчасово окупованому Бериславі російські загарбники вивезли з лікарень міста все медичне обладнання та закрили медзаклади
Про це повідомляє створений Силами спецоперацій ЗСУ сайт Центру національного спротиву.
За даними Центру нацспротиву, окупанти прагнуть створити гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях, щоб змусити місцевих жителів "евакуюватись" - фактично депортувати їх.
"При цьому триває мародерство регіону. Так, росіяни вивезуть майно навчальних закладів, комунальну техніку та промислових об'єктів. Нагадаємо, раніше росіяни вивезли медичне обладнання з військового шпиталю у Херсоні", - йдеться у повідомленні.
Центр нацспротиву закликав жителів тимчасово окупованих територій їхати з окупації, щоб не стати "живим щитом" для загарбників.
- Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що у Бериславі припинили роботу органи окупаційної влади.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 38.56Продаж 39.61
- Актуальне
- Важливе