Виявлення цілей та координація підрозділів: Міноборони розширило функції системи спостереження за боєм DELTА

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Система ситуаційної обізнаності DELTА розширює свій функціонал – додасться модуль колективного онлайн-дешифрування і стримінгу. Відповідне рішення підписав міністр оборони України Рустем Умєров", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що завдяки системі DELTА військові можуть стежити за ситуацією на полі бою, виявляти цілі та координуватися між підрозділами. Розміщення функціонала у межах єдиної платформи, як заявили у Міноборони, дає змогу пришвидшити ухвалення рішень. Це надає українським військовим технічну перевагу над армією РФ.

"Виявляти цілі в онлайн-стримах з БПЛА і поширювати інформацію про сили та засоби ворога буде зручніше. А головне – координація між підрозділами прискорюється. Українські військові раніше вже працювали з запропонованим функціоналом в іншій системі, що отримала позитивні відгуки від них та пройшла перевірку війною", - розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Довідково. DELTA – це бойова система, що дає можливість бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби – з союзниками. Вона створена за стандартами НАТО.