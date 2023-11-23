Виявлення цілей та координація підрозділів: Міноборони розширило функції системи спостереження за боєм DELTА
Міністерство оборони України розширило функції національної системи спостереження за боєм DELTА: до неї додали модуль колективного онлайн-дешифрування та стримінгу
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
"Система ситуаційної обізнаності DELTА розширює свій функціонал – додасться модуль колективного онлайн-дешифрування і стримінгу. Відповідне рішення підписав міністр оборони України Рустем Умєров", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що завдяки системі DELTА військові можуть стежити за ситуацією на полі бою, виявляти цілі та координуватися між підрозділами. Розміщення функціонала у межах єдиної платформи, як заявили у Міноборони, дає змогу пришвидшити ухвалення рішень. Це надає українським військовим технічну перевагу над армією РФ.
"Виявляти цілі в онлайн-стримах з БПЛА і поширювати інформацію про сили та засоби ворога буде зручніше. А головне – координація між підрозділами прискорюється. Українські військові раніше вже працювали з запропонованим функціоналом в іншій системі, що отримала позитивні відгуки від них та пройшла перевірку війною", - розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Довідково. DELTA – це бойова система, що дає можливість бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби – з союзниками. Вона створена за стандартами НАТО.
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