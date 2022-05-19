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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Війна може тривати довго, - генеральний секретар НАТО

Війна може тривати довго, - генеральний секретар НАТО

19 травня, 2022 четвер
20:10
війна з Росією Єнс Столтенберг

Альянс має бути готовим підтримувати Україну протягом тривалого часу

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми бачимо, що Росія не змогла досягти своєї стратегічної мети в Україні. Були плани взяти Київ. Вони не змогли цього зробити. Потім Росія також була змушена піти з Харкова та його околиць, і наступ на Донбасі застопорився", - сказав Столтенберг.

На переконання генерального секретаря, Альянс не може передбачити, скільки триватиме війна. Водрночас Єнс Столтенберг також переконаний, що Україна може виграти за підтримки країн-учасниць НАТО.

"Ми не вважаємо, що Росія відмовилася від своїх стратегічних цілей. Тож нам потрібно бути готовими до того, що ця війна може тривати довго. А це також означає, що союзники по НАТО мають бути готові спробувати підтримувати Україну протягом тривалого часу", - додав очільник Альянсу.

  • 19 травня президент США Джо Байден заявив, що Фінляндія і Швеція відповідають усім вимогам НАТО.
  • Політолог Раміс Юнус вважає, що вступ Фінляндії та Швеції в НАТО є політичною сегрегацією та подвійними стандартами щодо України та Грузії, яких в Альянс брати не хочуть.
  • 3 травня Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії у НАТО через прихисток для курдів. Наступного дня радник президента Ердогана Ібрагім Калін пояснив позицію Туреччини: "Ми не зачиняємо двері".
  • 16 травня президент Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
  • Хорватський президент Зоран Міланович заявив, що проситиме постійного представника Хорватії при НАТО голосувати проти прийняття Фінляндії та Швеції до Альянсу.

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Новини
Єнс Столтенберг
НАТО
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