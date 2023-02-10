Таку думку Rzeczpospolita висловив 13-й президент Польщі (1995-2005) Александр Кваснєвський.

"Конфлікт триватиме довго", - сказав Кваснєвський.

На запитання, чи йдеться про кілька десятиліть, він відповів, що "в сенсі конфлікту між народами – так".

"Війна – на роки, конфлікт – на покоління. Війна закінчиться якимось перемир'ям, угодою, а конфлікт між росіянами та українцями, рівень ненависті, який спровокував Путін, такий, що потрібні покоління, щоби досягти якогось миру", - сказав експрезидент Польщі.

За його словами, Росія має вийти з війни максимально ослабленою, тоді як Україна стане найсильнішою армією в Європі. На думку Кваснєвського, після перемоги над РФ Україну одразу візьмуть до НАТО.

"Ми з міркувань безпеки і через те, що сталося, будемо потрібні Україні", - сказав експрезидент Польщі.

Він також висловив переконання, що зараз поставки зброї Україні буде прискорено.