"Війна на роки, конфлікт на покоління": експрезидент Польщі Кваснєвський оцінив імовірність перемир'я між Україною та РФ
Навіть після завершення війни стосунки між Україною та Росією будуть напруженими ще десятки років. Водночас українська армія буде найсильнішою в Європі
Таку думку Rzeczpospolita висловив 13-й президент Польщі (1995-2005) Александр Кваснєвський.
"Конфлікт триватиме довго", - сказав Кваснєвський.
На запитання, чи йдеться про кілька десятиліть, він відповів, що "в сенсі конфлікту між народами – так".
"Війна – на роки, конфлікт – на покоління. Війна закінчиться якимось перемир'ям, угодою, а конфлікт між росіянами та українцями, рівень ненависті, який спровокував Путін, такий, що потрібні покоління, щоби досягти якогось миру", - сказав експрезидент Польщі.
За його словами, Росія має вийти з війни максимально ослабленою, тоді як Україна стане найсильнішою армією в Європі. На думку Кваснєвського, після перемоги над РФ Україну одразу візьмуть до НАТО.
"Ми з міркувань безпеки і через те, що сталося, будемо потрібні Україні", - сказав експрезидент Польщі.
Він також висловив переконання, що зараз поставки зброї Україні буде прискорено.
- У листопаді 2022 року польський політик Мирослав Чех в ефірі Еспресо заявив, що НАТО вигідно прийняти до свого складу Україну, адже українська армія - найбоєздатніша в Європі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 41.89Продаж 42.79
- Актуальне
- Важливе