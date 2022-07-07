Війна не знищить "русскій мір": зменшення підтримки РФ - це емоційна реакція на трагічні події в Україні, - письменник Асєєв
Журналіст Станіслав Асєєв вважає, що повномасштабна війна Росії проти України не знищить "русскій мір", адже зменшення підтримки РФ є емоційною реакцією на трагічні події
Колишній вʼязень "Ізоляції" поділився деталями у програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"В Україні "русскій мір" не буде знищено повномасштабною війною з Росією. Зменшення підтримки "русскава міра" - це дуже швидкоплинні процеси, які засновані на емоціях, а не первинних рефлексіях. Негативне ставлення до Росії - це наслідок ракетних бомбардувань - це емоція, а не інтелектуальна рефлексія. Ці емоції зникатимуть відповідно зменшенню інтенсивності бойових дій. Не варто думати, що війна Росії проти України кардинально змінить відношення до Російської Федерації. По всій Україні є представники "русскава міра", для яких падіння ракет не є вагомим аргументом", - зазначив Асєєв.
Письменник навів приклад засудження фашизму й нацизму, яке відбулося шляхом публічного обговорення скоєних злочинів, тобто інтелектуальною рефлексією на те, що зробив Адольф Гітлер.
"Знищення нацизму у Європі велося інакше: була історична памʼять, поширювалася інформація про концтабори, публічно говорили про злочини нацистів. Була рефлексія на те, ким був Гітлер, його режим та сама сутність фашизму й нацизму в Європі. Щодо України я завжди наводжу приклад Чечні, яку Росія просто знищила, але 40-річні й молодші чеченці зараз воюють за Російську Федерацію. Російською пропагандою вдалося стерти памʼять про чеченську війну", - зауважив Станіслав Асєєв.
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