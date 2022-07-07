Колишній вʼязень "Ізоляції" поділився деталями у програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"В Україні "русскій мір" не буде знищено повномасштабною війною з Росією. Зменшення підтримки "русскава міра" - це дуже швидкоплинні процеси, які засновані на емоціях, а не первинних рефлексіях. Негативне ставлення до Росії - це наслідок ракетних бомбардувань - це емоція, а не інтелектуальна рефлексія. Ці емоції зникатимуть відповідно зменшенню інтенсивності бойових дій. Не варто думати, що війна Росії проти України кардинально змінить відношення до Російської Федерації. По всій Україні є представники "русскава міра", для яких падіння ракет не є вагомим аргументом", - зазначив Асєєв.

Письменник навів приклад засудження фашизму й нацизму, яке відбулося шляхом публічного обговорення скоєних злочинів, тобто інтелектуальною рефлексією на те, що зробив Адольф Гітлер.

"Знищення нацизму у Європі велося інакше: була історична памʼять, поширювалася інформація про концтабори, публічно говорили про злочини нацистів. Була рефлексія на те, ким був Гітлер, його режим та сама сутність фашизму й нацизму в Європі. Щодо України я завжди наводжу приклад Чечні, яку Росія просто знищила, але 40-річні й молодші чеченці зараз воюють за Російську Федерацію. Російською пропагандою вдалося стерти памʼять про чеченську війну", - зауважив Станіслав Асєєв.

29 квітня Віталій Портников висловив думку, що росіяни є політичними шизофреніками, адже їхні слова суперечать діям, оскільки це війна не Росії проти України, а війна різних світів, цивілізацій.

24 червня нардеп, історик Володимир Вʼятрович висловився, що Путін знищує "русскій мір" в Україні.

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