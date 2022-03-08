"Війна не зупиниться в Україні": Зеленський закликав США і НАТО убезпечити повітряний простір держави
Президент України Володимир Зеленський попередив країни Заходу, що війна не зупиниться в Україні, а посягання на свободу може торкнутися всього світу
Про це він сказав у інтерв'ю телеканалу ABC News.
Зеленський підкреслив необхідність забезпечення безпеки повітряного простору України, до чого він закликав США і НАТО, але безрезультатно.
"Ми не можемо дозволити Росії діяти так. Вони нас бомблять, обстрілюють, надсилають ракети, вертольоти, винищувачі - багато чого", - сказав президент.
Він вважає, що президент США Джо Байден "може зробити більше", щоб зупинити війну.
"Я впевнений, що він може, і мені хотілося б в це вірити. Він здатний на це", - сказав Зеленський.
- Нагадаємо, 4 березня Зеленський поскаржився на саміт НАТО, де прийняли рішення не робити безпілотну зону над територією України.
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