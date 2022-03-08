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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Війна не зупиниться в Україні": Зеленський закликав США і НАТО убезпечити повітряний простір держави

"Війна не зупиниться в Україні": Зеленський закликав США і НАТО убезпечити повітряний простір держави

8 березня, 2022 вiвторок
08:37
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський попередив країни Заходу, що війна не зупиниться в Україні, а посягання на свободу може торкнутися всього світу

Про це він сказав у інтерв'ю телеканалу ABC News.

Зеленський підкреслив необхідність забезпечення безпеки повітряного простору України, до чого він закликав США і НАТО, але безрезультатно.

"Ми не можемо дозволити Росії діяти так. Вони нас бомблять, обстрілюють, надсилають ракети, вертольоти, винищувачі - багато чого", - сказав президент.

Він вважає, що президент США Джо Байден "може зробити більше", щоб зупинити війну.

"Я впевнений, що він може, і мені хотілося б в це вірити. Він здатний на це", - сказав Зеленський.

  • Нагадаємо, 4 березня Зеленський поскаржився на саміт НАТО, де прийняли рішення не робити безпілотну зону над територією України.

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