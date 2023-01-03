Він не вагаючись заявив, що ракета, яка впала недалеко від села Горбаха Брестської області, — це українська ракета комплексу С-300. Ймовірно, що так воно і є.

Подія дуже знакова: це перший випадок в історії, коли після 1991 р. вибухають ракети у Білорусі. Це перший випадок, коли після вторгнення російських військ із цієї країни в Україну 24 лютого 2022 р. українські озброєння спричинили вибухи на білоруській території.

Для мешканців Білорусі це важливий "дзвіночок", що країна рухається до межі, коли вибухи на їхній території можуть виявитися частими

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Для мешканців Білорусі це важливий "дзвіночок", що країна рухається до межі, коли вибухи на їхній території можуть виявитися частими. Адже досі аеродроми та інші об'єкти військової інфраструктури країни прямо чи опосередковано використовуються для завдання ударів по території України. Також на території країни продовжують тренуватися для війни близько 10 тис. військовослужбовців РФ.

Трясовина путінської війни дедалі більше затягує Білорусь, і невдовзі її армія та народ можуть виявитися безповоротно втягнутими у бойові дії.

"Чаша терпіння" України може одного разу виявитися переповненою.

Поки що українські військові завдають ударів по аеродрому Енгельс у Саратовській області, по якихось об'єктах у Білгородській, Курській, Брянській областях Росії.

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Трясовина путінської війни дедалі більше затягує Білорусь, і невдовзі її армія та народ можуть виявитися безповоротно втягнутими у бойові дії

Від Харківської області до Енгельса – близько 620 км.

А що щодо Білорусі?

Від українського кордону до аеродрому Зябровка у Гомельській області – близько 20 км. Це в зоні досяжності майже всіх САУ, буксированої артилерії та РСЗВ, які є в України.

Від українського кордону до аеродрому Барановичі – близько 135 км. До аеродрому Мачулищі (біля Мінська) – близько 145 км. Це у зоні досяжності безпілотників.

Україна поки що утримується від ударів по цих та інших об'єктах, які Білорусь надала Росії для ударів по цивільній інфраструктурі.

Джерело

Про автора. Володимир Воля, політолог, міжнародник

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