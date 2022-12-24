Коли Україна почне перемагати, Росії доведеться домовлятися про мир і Путін захоче Білорусь як втішний приз, - білоруський громадський діяч Вячорка
Франак Вячорка, білоруський громадський діяч, радник Світлани Тихановської, зауважив, що не тільки Захід повинен твердо стати за незалежність Білорусі, а й сама Білорусь та білоруське суспільство теж мають сказати своє слово
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я думаю, коли почнеться великий торг, то торгувати буде не Лукашенко, а торгуватися будуть Лукашенком та Білоруссю. І для Путіна дуже важливо зараз мати максимально великий та широкий свій контингент по всій Білорусі, а також своїх агентів у кожній інституції. Це для того, щоб потім, коли Україна почне перемагати, Путіну треба буде домовлятися про мир, то він захоче залишити собі Білорусь. І тут буде важливий момент, що не тільки Захід повинен твердо стати за незалежність Білорусі, а й сама Білорусь та білоруське суспільство теж мають сказати своє слово, щоб не було торгівлі Білоруссю та її суверенітетом, щоб вона не стала втішним призом для Путіна", - підкреслив білоруський громадський діяч.
Франак Вячорка зазначив, що Путін може прийняти якісь умови для відведення своїх військ з території України і залишити собі Білорусь, тому світ і Білорусь повинні зайняти тверду позицію.
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