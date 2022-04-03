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Ексклюзив

Війна Росії проти України переконує Захід, особливо простих громадян, що путінський режим повинен бути знищений, - Портников

3 квітня, 2022 неділя
17:11
Новини Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников вважає, що матеріали про війну Росії проти України, звірства росіян переконують Захід, особливо простих громадян, а не лише політиків, що путінський режим повинен бути знищений

Публіцист розповів про це в етері Еспресо.TV.

"Президент країни-агресорки Росії Путін зробить усе можливе, щоб зруйнувати інфраструктуру України й убити якомога більше людей. Питання в тому, що агресору вдасться, а що ні? План війни, яка зараз відбувається, зрозумілий: повна окупація Донецької та Луганської областей, щоб ДНР та ЛНР були територіально цілісними; спроба закріпитися на Півдні; руйнування всіх інших українських міст. Коли ж війна закінчиться, Україна отримає можливість розвитку, адже нам допомагатиме весь цивілізований світ. Це буде питанням честі, не лише економіки, а й стабільності Європи", - зазначив Портников.

Журналіст наголосив, що Захід буде активно допомагати Україні відбудовуватися, адже нікому не потрібна зруйнована країна в центрі Європи. 

"А Росію будуть далі й далі тиснути, аж до краху путінського режиму. Кожен день війни, фотографії та відео з Бучі, Ірпеня та інших українських міст - переконує в тому, що путінський режим повинен бути знешкоджений не лише політиків, навіть не стільки політиків, скільки звичайних людей. Матеріали про війну, про звірства росіян в Україні на перших місцях по переглядах у всіх світових медіа всюди на Землі. А Західна політика діє таким чином, що політики не можуть не звертати уваги на громадську думку. Я переконаний, що путінський режим буде економічно знищений, що б ми не говорили про його здатність пережити цю ситуацію. Кремль цього не переживе", - зауважив Віталій Портников.  

Публіцист додав, що лишається відкритим питання, чи збережеться Російська Федерація у своїх нинішніх кордонах як інша держава - більш демократична, більш обережна, чи на місці Росії виникне багато нових держав, із кожною з яких буде проведена відповідна робота.

"І звичайно, повинна бути проведена робота зі знищення російського ядерного потенціалу - він має бути знешкоджений, адже це теж важливе завдання на майбутнє", - наголосив Портников.

  • Нагадаємо, 3 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив з вимогою руйнівних санкцій проти РФ за масові вбивства окупантами мешканців Бучі.
  • Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що після звірств російської армії в Бучі ООН має негайно виключити РФ з Ради з прав людини або саморозпуститися. 
  • Також 3 квітня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що звірства російських окупантів на Київщині стали можливими через боягузливу позицію європейських лідерів.
  • Журналіст Віталій Портников вважає, що звірства росіян у Бучі на Київщині та інших населених пунктах, бомбардування Харкова, Маріуполя й інших міст - це зачистка території від українців.
  • Міністрерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін посилить санкції проти РФ після оприлюднення даних про звірства окупантів на Київщині.


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