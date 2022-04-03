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Звірства росіян у Бучі та інших населених пунктах, бомбардування Харкова й Маріуполя - це зачистка території від українців, - Портников

3 квітня, 2022 неділя
16:05
війна з Росією Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников вважає, що звірства росіян у Бучі на Київщині та інших населених пунктах, бомбардування Харкова, Маріуполя й інших міст - це зачистка території від українців

Публіцист висловив свою думку про звірства росіян у Бучі та інших населених пунктах щодо українців в етері Еспресо.TV.

"Для чого бомбардувати Харків, який у російському ідеологічному міфі завжди був "русским городом" та одним з міст Новоросії? Ще у кримській промові Путін чітко говорив про усі регіони Новоросії, до яких агресор відносив Харків, Одесу, Донецьк, Луганськ, Миколаїв і Маріуполь. Путін казав, що це подарунок Сталіна й там живуть росіяни: "територію ми віддали, але ж люди наші залишилися?". Аж ось Путін бомбардує цих же людей, яких він із міфологічної точки зору збирався звільняти. Тому що президент РФ людей звільняти не збирався. Путін збирався звільняти територію для себе, для вигаданої Російської імперії", - зазначив Портников.

На думку журналіста, це означає просту річ: якщо можна знищувати людей шляхом бомбардування міст, чому не можна їх знищувати вже тоді, коли російська армія входить в місто? 

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"От для чого росіянам ці всі знищення міст? Для того, щоби в містах було легше воювати. А з ким вони в містах будуть воювати? Із цим самим населенням. До Бучі, до Ірпеня, до інших міст, до речі, вже зʼявляються такі ж повідомлення з Чернігівщини, що там теж вбивали людей у великій кількості, - росіяни входили без бомбардувань, за прикладом Харкова й Маріуполя. Й окупанти там знищували населення. Теж важливий момент: а як взагалі світ дізнався про злочини Гітлера? Він же не збирався про них повідомляти людям: про концентраційні табори, про масове винищення людей у містах. Гітлер не збирався звідти виходити. Так само й російські окупанти - вони не збиралися виходити з Київщини. Вони просто зачищали цю територію від непотрібного їм населення на майбутнє", - зауважив Віталій Портников.

  • Нагадаємо, 3 квітня ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що після звірств російської армії в Бучі ООН має негайно виключити РФ з Ради з прав людини або саморозпуститися. Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що звірства російських окупантів на Київщині стали можливими через боягузливу позицію європейських лідерів.
  • Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.


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Новини
Віталій Портников
Київщина
злочини проти людяності
російська агресія
Буча
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