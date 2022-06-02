Журналістка висловила таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Війна Росії проти України націлена на цивільне населення, на руйнування та знищення української інфраструктури, припинення експорту. Мова йде не про завоювання територій, мова йде про знищення України як такої. Тому підкреслюю, що це мова геноциду. Наратив про Україну, який зараз використовує російська пропаганда на телебаченні - це класична мова геноциду, яка описує Україну як країну, яка не є реальною, якої не існує, що українці - це не люди, а отже, їх можна вбивати. Якщо вони не люди, то й не мають прав - на їжу, на життя", - зазначила Епплбом.

Історикиня додала, що путінська пропаганда послуговується тією ж мовою геноциду щодо українців, що й диктатор Йосип Сталін в період радянської окупації України.

"Російська пропаганда зараз використовує точно ту саму мову, яку колись використовував Йосип Сталін стосовно українських селян: "Вони - не люди, їх треба стерти з лиця землі, вони паразити, комахи, мусимо їх винищити, аби вторувати шлях для великої революції". Саме так зараз висловлюються всередині Росії. І ми бачимо результат, особливо в поведінці російських солдатів, в поведінці ФСБ на окупованих українських територіях, а також в тому, як ведеться війна", - зауважила Енн Епплбом.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав масові вбивства російськими окупантами цивільного населення в Бучі "кровожерливим" фейком західних піарників.

CNN повідомляє, що дії росіян в Україні, які вчиняють звірства, спрямовані на знищення українського народу - такий висновок першого незалежного правового звіту щодо звинувачень у геноциді, що його підписали понад 30 провідних вчених-правників та експертів з геноциду.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb