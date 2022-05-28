Західні експерти звинувачують Росію в геноциді та намірі знищити український народ – CNN

Про це повідомляє CNN

"Звіт попереджає про серйозний і неминучий ризик геноциду в Україні, підкріплюючи звинувачення довгим списком доказів, включаючи приклади масових вбивств мирних жителів, примусових депортацій та дегуманізуючу антиукраїнську риторику, яку використовують високопосадовці Росії", – йдеться в статті.

Звіт було підготовлено Інститутом стратегії та політики New Lines, американським аналітичним центром та Центром прав людини Рауля Валленберга з Канади. Автори надішлють копії до парламентів, урядів та міжнародних організацій по всьому світу.

"Ми зібрали провідних юридичних експертів з усього світу, які вивчили всі докази і вони дійшли висновку, що Російська Федерація несе відповідальність за порушення Конвенції про геноцид в Україні", – цитує CNN Азіма Ібрагіма з Інституту New Lines. Ібрагім відвідав Україну в березні, щоб зібрати докази для звіту.

"У нас зовсім немає часу. Ми вважаємо, що існує дуже серйозний ризик геноциду. Кожна країна, яка підписала Конвенцію про геноцид, а це 151 країна, включаючи Російську Федерацію, повинна зробити все можливе, щоб це припинити", – сказав Ібраім.

Автори звіту роблять пряме порівняння подій в Україні з різаниною в Сребрениці 1995 року, закликаючи світ діяти, поки не стало занадто пізно.

"Деталі масового вбивства понад 7000 боснійських мусульманських хлопчиків і чоловіків у Сребрениці з'явилася перед міжнародною спільнотою лише тоді, коли було надто пізно запобігти геноциду У 2022 році ми маємо можливості точно відстежувати подібні звірства, як вони розгортаються, і відповідним чином реагувати", – цитує CNN авторів звіту.

Як приклади доказів того, що Росія порушує конвенцію, експерти наводять неодноразові заяви президента Росії Володимира Путіна, який дав зрозуміти, що вважає, що Україна не має права на існування як незалежна держава.

У звіті також згадують про задокументовані масові вбивства та розстріли в Бучі, Старому Бикові, а також у Сумській та Чернігівській областях, навмисні напади Росії на укриття, шляхи евакуації та заклади охорони здоров’я, а також невибіркові цілі та бомбардування житлових районів, зґвалтування, облоги, крадіжки зерна та примусові депортації до Росії. Все це тут називають "геноцидною моделлю знищення".

Нагадаємо, Зеленський зазначав, що судовий процес проти окупанта завершиться відновленням справедливості в межах міжнародного трибуналу

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