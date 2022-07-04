Президент Зеленський розповів про це під час виступу на конференції з відновлення України в Лугано, Швейцарія, яка транслювалася на телеканалі "Еспресо".

"Поки зберігаються руїни, зберігається і війна. Поки агресор може сподіватися, що він знищив саму основу життя, довготривалого миру не буде. Ось чому відбудова України буде найбільшим внеском у підтримання глобального миру з усіх, які тільки можливі. Ми можемо довести, що демократичний світ сильніший, що Європа могутніша, а наші цінності неможливо зруйнувати", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що необхідно до зими відбудувати звільнену від російських окупантів частину території України, адже перед українцями стоїть багато викликів.

"Нам потрібно діяти вже зараз. Значну територію України ми вже звільнили - понад тисячу населених пунктів. Для значної території виклики зберігаються: економічні, енергетичні й соціальні. Відновити шкільне навчання, забезпечити медицину, надати переселенцям житло, гарантувати українцям роботу, захистити енергетику - це все важливо саме зараз. Особливо напередодні зими. Україна представлятиме 2 рівні дій. Стратегічний: відновлення всієї країни. Тактичний: нам потрібна тактична допомога, необхідно вже зараз відновлювати те, що можна відновити", - зауважив Володимир Зеленський.

Президент України також заявив, що відбудова України стане найбільшим проєктом сучасності, й додав, що головним прагненням Росії у війні проти України є знищення європейських демократичних цінностей.

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