Чувака, який агресував на військового медика в Буковелі, звати Олександр Фатула. За логікою, Олександр мав би до землі вклонятися людям, які тримають фронт, поки він возить свою сім'ю в Буковель. Але ніт. Для Фатули це "лошари".

У той час, поки патріоти тримали Донецький Аеропорт, Фатула в кінці жовтня 2014, "діючи незаконно, умисно та цілеспрямовано ... створив та очолив, для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості ... стійку організовану групу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного виготовлення алкогольних напоїв".

У той час, поки патріоти тримали Донецький Аеропорт, Фатула в кінці жовтня 2014, "діючи незаконно, умисно та цілеспрямовано ... створив та очолив, для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості ... стійку організовану групу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного виготовлення алкогольних напоїв"

Був би Фатула лох, сів би. Бо за ч. 2 ст. 204 КК України, яку інкриміновано йому у вироку, мінімальне покарання — від 3 років позбавлення волі. Але ж ніт, Фатула не лох, тому заплатив 51 тисячу гривень штрафу і ... знову створив злочинну групу!

27 лютого 2019 року Соснівський районий суд м. Черкаси в складі голови/судді — Чечот А.А. виніс вирок, згідно з яким, наш герой визнаний винним у ч. 1 ст. 204 КК України (торгівля фальшивим бухлом).

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Був би Фатула лохом, його б судили за ч. 2 цієї статі, бо він вже був засуджений за цією статтею та мав би отримати від 3 до 5 років позбавлення волі. Але Фатула не лох, тому суддя Чечот не помітив справи № 712/7175/15-С, за якою раніше був засуджений Фатула. Цього разу штраф всього 20 400 грн і Фатула вільний.

Корупція вбиває. Корупція нищить суспільство. Корупція створює таких персонажів, як Олександр Фатула, для яких ми всі — просто лохи, які не вміють бодяжити спирт і потім відкупатися від продажних суддів і прокурорів

Корупція вбиває. Корупція нищить суспільство. Корупція створює таких персонажів, як Олександр Фатула, для яких ми всі — просто лохи, які не вміють бодяжити спирт і потім відкупатися від продажних суддів і прокурорів.

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Як там НАБУ ? Не хочете потримати за вим'я суддів Бащенка С.М. та Чечот А.А. із Соснівського районного суду м. Черкаси? Спитати, чому людина двічі підряд уникнула законного ув'язнення?

А панові Фатулі та іншим подібним панам із накачаними інстаблогерками я б порадив бути стриманішими й не привертати до себе зайвої уваги. Воно вам точно піде не в плюс. Дякуйте богові й потрібним людям у високих кабінетах, що ваш кримінальний бізнес досі працює і дає великі можливості.

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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