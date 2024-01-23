Ізраїль запропонував ХАМАС перемир'я на 2 місяці для звільнення заручників, -  Аxios

Про це повідомляє Аxios.

Зазначається, що Ізраїль надав ХАМАС пропозицію через катарських і єгипетських посередників про паузу в бойових діях терміном до двох місяців у рамках багатоетапної угоди, яка також включатиме звільнення всіх заручників.

Згідно з пропозицією, угода включатиме звільнення всіх заручників, які залишилися живими і повернення тіл загиблих у кілька етапів. Спочатку буде звільнено жінок, чоловіків старше 60 років і людей, які перебувають у критичному стані.

Наступні етапи включатимуть звільнення жінок-солдатів, чоловіків віком до 60 років, які не є військовослужбовцями, ізраїльських солдатів-чоловіків.

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Стверджується, що хоча ця пропозиція не містить угоди про припинення війни, це найдовший період припинення вогню, який Ізраїль пропонував ХАМАС з початку бойових дій.

Видання із посиланням на ізраїльських офіційних осіб стверджує, що Єрусалим очікує відповіді від ХАМАС, але вони обережно оптимістичні щодо можливості досягти прогресу найближчими днями.