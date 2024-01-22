Ізраїль почав новий великий наступ на півдні Сектора Гази
Сили оборони Ізраїлю почали новий великий наступ на західний район Хан-Юніс на півдні Сектора Гази. Він почався серією авіаударів по об'єктах ХАМАС у цьому районі
Про це повідомляє The Times of Israel.
"Чотири бригади на беруть участь у наступі, який почався вчора серією авіаударів по об'єктах ХАМАС в цьому районі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ЦАХАЛ має на меті знищити військову базу ХАМАС в районі Хан-Юніс.
"Наступ, ймовірно, триватиме ще кілька днів, і ЦАХАЛ здійснить наліт на ключові опорні пункти ХАМАС, аванпости та інфраструктуру в цьому районі", - повідомляє ізраїльська сторона.
Вранці 22 січня ліквідовано близько 50 бойовиків ХАМАС, включаючи кількох командирів. Солдати оточили табір біженців Хан-Юніс, де розташовані кілька об'єктів ХАМАС.
Армія оборони Ізраїлю заявляє, що їй відомо про місця, де ховаються цивільні, а також лікарні, вони наголошують, що працюватимуть так, аби не завдати їм шкоди.
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- 13 січня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що кордон між Єгиптом і Газою "повинен бути закритий", а війна з ХАМАС триватиме, і навіть Верховний суд ООН не зможе її зупинити.
- 21 січня ХАМАС заявив про 25 тисяч загиблих у секторі Гази, генсек ООН назвав ситуацію абсолютно неприйнятною.
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