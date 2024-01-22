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Ізраїль почав новий великий наступ на півдні Сектора Гази

22 січня, 2024 понедiлок
23:05
Світ Ізраїль танк

Сили оборони Ізраїлю почали новий великий наступ на західний район Хан-Юніс на півдні Сектора Гази. Він почався серією авіаударів по об'єктах ХАМАС у цьому районі

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Чотири бригади на беруть участь у наступі, який почався вчора серією авіаударів по об'єктах ХАМАС в цьому районі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЦАХАЛ має на меті знищити військову базу ХАМАС в районі Хан-Юніс. 

"Наступ, ймовірно, триватиме ще кілька днів, і ЦАХАЛ здійснить наліт на ключові опорні пункти ХАМАС, аванпости та інфраструктуру в цьому районі", - повідомляє ізраїльська сторона. 

Вранці 22 січня ліквідовано близько 50 бойовиків ХАМАС, включаючи кількох командирів. Солдати оточили табір біженців Хан-Юніс, де розташовані кілька об'єктів ХАМАС. 

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що їй відомо про місця, де ховаються цивільні, а також лікарні, вони наголошують, що працюватимуть так, аби не завдати їм шкоди.

Читайте такожЩо таке сектор Гази та чому палестинці вже майже століття воюють з ізраїльтянами

  • 13 січня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що кордон між Єгиптом і Газою "повинен бути закритий", а війна з ХАМАС триватиме, і навіть Верховний суд ООН не зможе її зупинити.
  • 21 січня ХАМАС заявив про 25 тисяч загиблих у секторі Гази, генсек ООН назвав ситуацію абсолютно неприйнятною.

Теги:
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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