Нетаньягу вигідна війна в Ізраїлі, - експерт-міжнародник Семиволос
Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що Нетаньягу вигідна війна, оскільки поки триватиме війна в Ізраїлі, він залишатиметься при владі
Таку думку він висловив у етері Еспресо
"Зупинити війну в Ізраїлі не дуже просто. Тут все залежить від доброї волі ізраїльського уряду, який, як відомо, має іншу точку зору щодо цієї війни. Оскільки всі ми чудово розуміємо, що поки триватиме війна в Ізраїлі, то Беньямін Нетаньягу залишатиметься при владі і жодних змін не відбудеться. А там, після війни, можливо всі вже й забудуться, що саме сталось 7 жовтня і хто в цьому винен", - пояснив Семиволос.
Експерт зауважив, що для Нетаньягу вигідна війна в Ізраїлі
"Політика Нетаньягу підводила до війни в Ізраїлі й фактично сформувала умови для атаки ХАМАСу. Це все може просто забутись у переможних звітах і заявах. Втім, що точно варто відзначити, так це те, що Нетаньягу без сумніву зацікавлений у цій війні. Оскільки після війни він змушений буде доповідати на комісії щодо подій 7 жовтня", - додав він.
- 14 січня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що кордон між Єгиптом і Газою "повинен бути закритий", а війна з ХАМАС триватиме, і навіть Верховний суд ООН не зможе її зупинити.
- Увечері суботи, 20 січня, у трьох великих містах Ізраїлю - Тель-Авіві, Кесарії та Єрусалимі - відбулися масові протести. Мітингувальники вийшли на центральні площі міст з вимогою до уряду піти у відставку, звільнити понад 130 заручників, утримуваних у Газі, та припинити бойові дії.
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