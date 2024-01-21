Нетаньягу вигідна війна в Ізраїлі, - експерт-міжнародник Семиволос

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Зупинити війну в Ізраїлі не дуже просто. Тут все залежить від доброї волі ізраїльського уряду, який, як відомо, має іншу точку зору щодо цієї війни. Оскільки всі ми чудово розуміємо, що поки триватиме війна в Ізраїлі, то Беньямін Нетаньягу залишатиметься при владі і жодних змін не відбудеться. А там, після війни, можливо всі вже й забудуться, що саме сталось 7 жовтня і хто в цьому винен", - пояснив Семиволос.

Експерт зауважив, що для Нетаньягу вигідна війна в Ізраїлі

"Політика Нетаньягу підводила до війни в Ізраїлі й фактично сформувала умови для атаки ХАМАСу. Це все може просто забутись у переможних звітах і заявах. Втім, що точно варто відзначити, так це те, що Нетаньягу без сумніву зацікавлений у цій війні. Оскільки після війни він змушений буде доповідати на комісії щодо подій 7 жовтня", - додав він.