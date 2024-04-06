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У США анонсували нові переговори з Ізраелем та ХАМАС про перемир'я та звільнення заручників

6 квітня, 2024 субота
03:35
Війна в Ізраїлі підтримка ХАМАС

Новий раунд переговорів щодо встановлення режиму припинення вогню в обмін на заручників, яких утримує угруповання "ХАМАС", запланований на останні дні цього тижня

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на Білий дім.

Переговори відбудуться в Каїрі, на них буде представлена американська сторона. Делегацію США очолить директор ЦРУ Білл Бернс.

Представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив журналістам, що президент Джо Байден у телефонній розмові з премʼєр-міністром Біньяміном Нетаньягу попросив надати достатні повноваження представникам Ізраїлю — це дозволило б якнайшвидше досягти домовленостей.

Представник адміністрації Байдена заявив, що президент США надіслав листи лідерам Єгипту та Катару з проханням чинити тиск на бойовиків ХАМАСу на переговорах про припинення вогню та звільнення заручників.

США та їхні союзники розглядають припинення вогню як важливу умову для доставки гуманітарної допомоги до Гази.

За наявними наразі пропозиціями, Ізраїль і ХАМАС могли б досягти припинення вогню на термін шість тижнів – в обмін на звільнення хворих, літніх та поранених заручників, які утримуються ХАМАС. Як зазначає Reuters, прогресу на переговорах щодо заручників не вдається досягти вже багато тижнів.

  • Нагадаємо, 15 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу після засідання військового кабінету схвалив план наступу на Рафах. Це останній населений пункт, що перебуває під контролем палестинського руху ХАМАС.
  • Пізніше президент США Джо Байден під час першої за місяць розмови з Нетаньягу висловив найрішучіші застереження проти наступу ЦАХАЛу на Рафах.
  • 31 березня повідомлялось, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун виклав пропозицію Вашингтона щодо альтернативи наземному наступу ізраїльської армії (ЦАХАЛ) на місто Рафах у Газі.

Теги:
Ізраїль
США
Хамас
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