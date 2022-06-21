Війна в Україні дуже потужно висвітлюється в медіапросторі Франції, - письменниця Карпа

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Мене дуже дратує, коли мене запитують про те, як там моя родина. Люди думають, що українці хвилюються тільки за свою родину виключно. Вони не розуміють настільки для українців важливе все. Важливий Маріуполь і всі міста, які постраждали від російської агресії. Тут у Франції ми намагаємось це пояснювати людям. Одного разу мене запросили на телебачення і я думала, що зроблю короткий коментар і все. Проте виявилось, що ефір буде майже дві години і я змушена була дискутувати з такими яскраво пропутінськими дядьками. Тоді я з ними сварилась і зрозуміла, що після цього мені в житті не страшно нічого", - розповіла Карпа.

Карпа також додала, що від початку російського вторгнення в Україну медіапростір у Франції дуже потужно висвітлює ситуацію в Україні.

"Потім розпочалась така собі епопея з французькою пресою. Я розповідала історії з України. Розповідала історії своїх друзів, настрої українців. Часто потрібно було розповідати про те, що українці так просто не здадуться. У Франції було дуже багато експертів, які розповідали, що Росія захопить Київ за 2-3 дні. Потім вони розповідали, що 9 травня росіяни розпочнуть масовану атаку на територію України. Я як українка оперую фактами й розповідаю, що і як відбувається. Не у всіх містах України є іноземні спецкореспонденти. Проте, я хочу наголосити, що спецкореспонденти дуже добре працюють. Тема війни в Україні дуже потужно висвітлюється у французькому медіапросторі. Хоча зараз ця тема, у зв’язку з парламентськими виборами у Франції, трішки стихла", - додала Карпа.

17 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що можливість домовитися з Росією щодо вивезення зерна з одеського порту нині малоймовірною, як альтернативу розглядають відновлення залізничних маршрутів від Одеси до Дунаю у Румунії

21 червня міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна наголосила, що Росія повинна припинити блокування портів України, адже це може призвести до голоду у світі

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