Про це інформує Reuters.

"Ми повинні поговорити з Росією про продовольчу безпеку, і це (обговорення, - ред.) можна виправдати, зв'язавшись з генеральним секретарем ООН, щоб вивезти зерно з Одеси", - сказав Макрон.

Україна не може використовувати свій головний глибоководний порт в Одесі через війну з Росією. Це призвело до стрибка світових цін на продовольство та попереджень ООН щодо голоду в бідних країнах, які залежать від імпортного зерна.

Після візиту до Києва Макрон повідомив, що розглядається варіант експорту українського зерна завдяки оновленню залізничного маршруту від Одеси до річки Дунай у Румунії.

"Ми перебуваємо в процесі створення свого роду пункту з’єднання, звідки ми могли б експортувати це зерно набагато сильніше та більш масово, ніж робимо сьогодні", - сказав президент Франції.

За умови російської блокади портів у Чорному морі, Україна розробила логістику експортування зерна через Польщу та Румунію.

13 червня стало відомо, що 18 тис. тонн української кукурудзи вперше доправили до Іспанії за новим маршрутом через Польщу.

15 червня президент Румунії Клаус Йоханніс описав процес транспортування українського зерна, як логістичний виклик "епічних масштабів". А сьогодні повідомив, що Україна збільшила транзит зерна через Румунію у 4 рази, а тепер планує ще подвоїти об'єм.

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