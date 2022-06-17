Макрон не бачить можливості домовитися з Путіним про вивезення зерна з порту в Одесі
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що можливість домовитися з Росією щодо вивезення зерна з одеського порту нині малоймовірною, як альтернативу розглядають відновлення залізничних маршрутів від Одеси до Дунаю у Румунії
Про це інформує Reuters.
"Ми повинні поговорити з Росією про продовольчу безпеку, і це (обговорення, - ред.) можна виправдати, зв'язавшись з генеральним секретарем ООН, щоб вивезти зерно з Одеси", - сказав Макрон.
Україна не може використовувати свій головний глибоководний порт в Одесі через війну з Росією. Це призвело до стрибка світових цін на продовольство та попереджень ООН щодо голоду в бідних країнах, які залежать від імпортного зерна.
Після візиту до Києва Макрон повідомив, що розглядається варіант експорту українського зерна завдяки оновленню залізничного маршруту від Одеси до річки Дунай у Румунії.
"Ми перебуваємо в процесі створення свого роду пункту з’єднання, звідки ми могли б експортувати це зерно набагато сильніше та більш масово, ніж робимо сьогодні", - сказав президент Франції.
- За умови російської блокади портів у Чорному морі, Україна розробила логістику експортування зерна через Польщу та Румунію.
- 13 червня стало відомо, що 18 тис. тонн української кукурудзи вперше доправили до Іспанії за новим маршрутом через Польщу.
- 15 червня президент Румунії Клаус Йоханніс описав процес транспортування українського зерна, як логістичний виклик "епічних масштабів". А сьогодні повідомив, що Україна збільшила транзит зерна через Румунію у 4 рази, а тепер планує ще подвоїти об'єм.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.54
Купівля 34.54Продаж 35.33
-
EUR
Купівля 36Продаж 37.25
- Актуальне
- Важливе