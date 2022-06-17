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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Макрон не бачить можливості домовитися з Путіним про вивезення зерна з порту в Одесі

Макрон не бачить можливості домовитися з Путіним про вивезення зерна з порту в Одесі

17 червня, 2022 п'ятниця
15:05
війна з Росією зерно порт

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що можливість домовитися з Росією щодо вивезення зерна з одеського порту нині малоймовірною, як альтернативу розглядають відновлення залізничних маршрутів від Одеси до Дунаю у Румунії

Про це інформує Reuters.

"Ми повинні поговорити з Росією про продовольчу безпеку, і це (обговорення, - ред.) можна виправдати, зв'язавшись з генеральним секретарем ООН, щоб вивезти зерно з Одеси", - сказав Макрон.

Україна не може використовувати свій головний глибоководний порт в Одесі через війну з Росією. Це призвело до стрибка світових цін на продовольство та попереджень ООН щодо голоду в бідних країнах, які залежать від імпортного зерна.

Після візиту до Києва Макрон повідомив, що розглядається варіант експорту українського зерна завдяки оновленню залізничного маршруту від Одеси до річки Дунай у Румунії.

"Ми перебуваємо в процесі створення свого роду пункту з’єднання, звідки ми могли б експортувати це зерно набагато сильніше та більш масово, ніж робимо сьогодні", - сказав президент Франції.

  • За умови російської блокади портів у Чорному морі, Україна розробила логістику  експортування зерна через Польщу та Румунію.
  • 13 червня стало відомо, що 18 тис. тонн української кукурудзи вперше  доправили до Іспанії за новим маршрутом через Польщу.
  • 15 червня президент Румунії Клаус Йоханніс описав процес транспортування українського зерна, як логістичний виклик "епічних масштабів". А сьогодні повідомив, що Україна збільшила транзит зерна через Румунію у 4 рази, а тепер планує ще подвоїти об'єм.

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Одеса
Франція
Румунія
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Емманюель Макрон
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