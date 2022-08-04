Про це інформує "Радіо.Свобода".

Єнс Столтенберґ сказав, що альянсу, можливо, доведеться продовжувати підтримувати Україну зброєю та іншою допомогою протягом тривалого часу, аби не дати Росії перемогти.

"В наших інтересах, щоб така агресивна політика не увінчалася успіхом... Це найбільш небезпечна для Європи ситуація з часів Другої світової війни. Відбувається в Україні, є жахливим, але було б набагато гірше, якби була війна між Росією і НАТО", – заявив генсек НАТО.

Генеральний секретар НАТО підтвердив наміри альянсу захищати усі 30 країн-членів.

"Якщо президент Путін бодай подумає зробити щось подібне з країною НАТО, як він це зробив із Грузією, Молдовою чи Україною, то відразу буде задіяний увесь НАТО", – сказав Столтенберґ.

Війна РФ в Україні спонукала Фінляндію та Швецію отримати членство в НАТО. Нині це прохання ратифікували 23 з 30 держав-членів, включаючи США.

"Це не тільки напад на Україну, незалежну демократичну державу з населенням у понад 40 мільйонів людей, це також напад на наші цінності та світопорядок, якого ми прагнемо", – сказав глава НАТО про війну.

Відомо, що сім країн-членів офіційно ще не досягли згоди щодо вступу Фінляндії та Швеції – це Чехія, Греція, Угорщина, Португалія, Словаччина, Іспанія та Туреччина. Остання вимагає активізувати екстрадицію десятків опонентів уряду, яких вона називає "терористами" з обох країн, в обмін на підтримку їхнього вступу в Альянс.

Сьогодні під час виступу в Норвегії генсек НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що українські сили показали вміння завдавати ударів у відповідь та повертати території.

Також НАТО планує замінити шість фондів допомоги Україні одним фондом, який фінансуватиме потреби нашої держави.

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