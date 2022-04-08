Війна в Україні не припиниться в найближчі дні, - Макрон

Про це він заявив телеканалу RTL.



"Ця війна, на жаль, не припиниться найближчими днями . Для Росії 9 травня - важлива дата . Майже напевно, що для Володимира Путіна 9 травня має бути днем ​​перемоги. Я думаю, що нам доведеться пережити дуже важкі сцени на Донбасі", - сказав Макрон.



Лідер Франції, який зараз балотується на другий президентський термін, не вважає, що в найближчі кілька тижнів буде багато дипломатичних поступок з боку Росії.



Макрон також відзначив відсутність усіх парламентарів партії "Національного фронту" у Європарламенті, коли мова йшла про санкції проти Росії.

Раніше Макрон підкреслив, що російській владі доведеться відповідати за злочини проти мирних людей у Бучі.