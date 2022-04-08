Війна в Україні не припиниться в найближчі дні, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що війна в Україні припиниться не скоро, і не очікує від РФ дипломатичних поступок найближчими тижнями
Про це він заявив телеканалу RTL.
"Ця війна, на жаль, не припиниться найближчими днями . Для Росії 9 травня - важлива дата . Майже напевно, що для Володимира Путіна 9 травня має бути днем перемоги. Я думаю, що нам доведеться пережити дуже важкі сцени на Донбасі", - сказав Макрон.
Лідер Франції, який зараз балотується на другий президентський термін, не вважає, що в найближчі кілька тижнів буде багато дипломатичних поступок з боку Росії.
Макрон також відзначив відсутність усіх парламентарів партії "Національного фронту" у Європарламенті, коли мова йшла про санкції проти Росії.
- Раніше Макрон підкреслив, що російській владі доведеться відповідати за злочини проти мирних людей у Бучі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.63
- Актуальне
- Важливе