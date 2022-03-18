Війна в Україні: Зеленський виступить перед парламентом Японії 23 березня

Про це повідомляє Reuters, інформує Еспресо.TV

Зазначається, що пряме включення українського лідера заплановане наступної середи об 11:00 за Києвом (18:00 за місцевим часом).

Раніше Зеленський вже виступив у Конгресі США, парламентах Канади, Великої Британії, Польщі та у німецькому Бундестазі.

Фактично кожне з цих звернень викликало великий резонанс і супроводжувалось конкретними зрушеннями на користь України.

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