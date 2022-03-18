Війна в Україні: Зеленський виступить перед парламентом Японії 23 березня
Президент України Володимир Зеленський 23 березня звернеться до японських парламентаріїв
Про це повідомляє Reuters, інформує Еспресо.TV
Зазначається, що пряме включення українського лідера заплановане наступної середи об 11:00 за Києвом (18:00 за місцевим часом).
Раніше Зеленський вже виступив у Конгресі США, парламентах Канади, Великої Британії, Польщі та у німецькому Бундестазі.
Фактично кожне з цих звернень викликало великий резонанс і супроводжувалось конкретними зрушеннями на користь України.
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