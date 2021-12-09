Війна з РФ, реформи в Україні: Зеленський розповів про розмову з Байденом

Про це Зеленський повідомив у Twitter.



"Завершив півторагодинну розмову з президентом США. Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні", - повідомив Зеленський.



Водночас пресслужба Офісу президента зазначає, що Зеленський сказав Байдену про "чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу" та назвав російський газогін "Північний потік-2" таким, що "позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії".



Раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що лідери України та США крім загрози вторгнення РФ і реформ в Україні обговорили "Північний потік-2".

Нагадаємо, 7 грудня президент США Джо Байден провів відеозустріч із лідером РФ Володимиром Путіним, попередивши про безпрецедентні санкції в разі нового вторгнення в Україну.

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