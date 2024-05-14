"3-тя ОШБр відмовляється висуватися на позиції під Харків": добірка російських фейків за 13 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 13 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 13 травня російська пропаганда запустила два фейки.
Фейк: Проросійський telegram-канал "Резидент" повідомив: "Третя штурмова бригада АЗОВ ігнорує накази Сирського і відмовляється висуватися на позиції під Харків".
Спростування: Такі фейкові повідомлення поширюються для того, щоб дискредитувати 3 окрему штурмову бригаду ЗСУ та посіяти розлад в українській армії. Також подібні повідомлення поширюються з метою дискредитації Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який начебто не тримає ситуацію під контролем.
Фейк: Російське медіа "РИА Новости" випустило сюжет, в якому буцімто жителі т.о. Семенівки (Донецька обл.) заявляють, що: "ЗСУ застосовували проти цивільного населення в селі Семенівка в "ДНР" бойові отруйні речовини, через що люди задихалися, починалося блювання, сильний кашель".
Спростування: Одним із методів поширення російської пропаганди є зрежисовані сюжети, в яких беруть участь завезені з Росії актори. Такі "репортажі" поширюються з метою дискредитації та демонізації ЗСУ, а також задля створення образу "визволителів" з російських убивць.
- Раніше стало відомо, що російські telegram-канали та ті, що мімікрують під українські, поширюють фейк, начебто Харківська область залишилась без керівництва, яке раптово зникло через спробу наступу росіян.
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