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"3-тя ОШБр відмовляється висуватися на позиції під Харків": добірка російських фейків за 13 травня

14 травня, 2024 вiвторок
00:14
Війна з Росією фейк
Зміст

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 13 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 13 травня російська пропаганда запустила два фейки. 

Фейк: Проросійський telegram-канал "Резидент" повідомив: "Третя штурмова бригада АЗОВ ігнорує накази Сирського і відмовляється висуватися на позиції під Харків". 

Спростування: Такі фейкові повідомлення поширюються для того, щоб дискредитувати 3 окрему штурмову бригаду ЗСУ та посіяти розлад в українській армії. Також подібні повідомлення поширюються з метою дискредитації Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який начебто не тримає ситуацію під контролем.

Фейк: Російське медіа "РИА Новости" випустило сюжет, в якому буцімто жителі т.о. Семенівки (Донецька обл.) заявляють, що: "ЗСУ застосовували проти цивільного населення в селі Семенівка в "ДНР" бойові отруйні речовини, через що люди задихалися, починалося блювання, сильний кашель". 

Спростування: Одним із методів поширення російської пропаганди є зрежисовані сюжети, в яких беруть участь завезені з Росії актори. Такі "репортажі" поширюються з метою дискредитації та демонізації ЗСУ, а також задля створення образу "визволителів" з російських убивць. 

  • Раніше стало відомо, що російські telegram-канали та ті, що мімікрують під українські, поширюють фейк, начебто Харківська область залишилась без керівництва, яке раптово зникло через спробу наступу росіян. 

Теги:
Україна
Харків
ЗСУ
Донеччина
фейк
Харківщина
Олександр Сирський
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