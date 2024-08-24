Аби витіснити ЗСУ з Курщини Кремлю потрібно 20 бригад, яких у нього немає, - The New York Times

Про це із посиланням на опитаних американських чиновників, військових та експертів пише газета The New York Times.

Як наголошується, на Курщині ЗСУ поки що не створили велику систему оборонних траншей, не мінували місцевість та не облаштовували протитанкових загороджень.

"Якщо вони не захищають територію за допомогою траншей та мін, утримати територію буде практично неможливо", - сказав, зокрема, старший віцепрезидент Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сет Джонс.

Чим більше території захопить Україна, тим складніше її буде захищати, кажуть співрозмовники газети.

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Однак, як зазначив один з чиновників Пентагону, затримки у будівництві оборонних укріплень не означають, що ЗСУ точно не має планів щодо утримання території. За його словами, Україна може спробувати захопити ще більше території та вже там збудувати укріплення.

Своєю чергою Росія, швидше за все, потребує "від 15 до 20 бригад - щонайменше 50 000 військових - щоб відтіснити Україну від Курська", зазначає The New York Times.

"І зараз у неї немає такої кількості сил", - підсумовує видання.