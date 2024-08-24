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Головна Війна з Росією Аби витіснити ЗСУ з Курщини Кремлю потрібно 20 бригад, яких у нього немає, - The New York Times

Аби витіснити ЗСУ з Курщини Кремлю потрібно 20 бригад, яких у нього немає, - The New York Times

24 серпня, 2024 субота
16:55
Війна з Росією Суджа Курська область пам'ятник Леніну

Українським військам на підконтрольних територіях Курської області РФ слід споруджувати траншеї та протитанкові загородження

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Про це із посиланням на опитаних американських чиновників, військових та експертів пише газета The New York Times.

Як наголошується, на Курщині ЗСУ поки що не створили велику систему оборонних траншей, не мінували місцевість та не облаштовували протитанкових загороджень.

"Якщо вони не захищають територію за допомогою траншей та мін, утримати територію буде практично неможливо", - сказав, зокрема, старший віцепрезидент Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сет Джонс.

Чим більше території захопить Україна, тим складніше її буде захищати, кажуть співрозмовники газети.

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Однак, як зазначив один з чиновників Пентагону, затримки у будівництві оборонних укріплень не означають, що ЗСУ точно не має планів щодо утримання території. За його словами, Україна може спробувати захопити ще більше території та вже там збудувати укріплення.

Своєю чергою Росія, швидше за все, потребує "від 15 до 20 бригад - щонайменше 50 000 військових - щоб відтіснити Україну від Курська", зазначає The New York Times.

"І зараз у неї немає такої кількості сил", - підсумовує видання.

  • Тиждень тому часопис The Wall Street Journal оцінював кадрову потребу російської армії на Курщині у 20 000 вояків і стверджував, що відтоді як 6 серпня українці почали там свою операцію російське командування вже перекинуло до Курської області 5 000 бійців.
  • При цьому Кремль остерігається починати у РФ нову хвилю мобілізації й сподівається витісняти ЗСУ з Курщини силами строковиків, зокрема з найближчого осіннього призову.
Теги:
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Курськ
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