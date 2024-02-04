Агенту "Атеш" вдалось працевлаштуватись у військкомат Сімферополя

Про це рух спротиву "Атеш" пише у своєму телеграм-каналі.

"Інформуємо, що вже якийсь час наш агент працює у військовому комісаріаті "Сімферопольського району та міста Алушта Республіки Крим", - пишуть партизани.

Військкомат розташований у Сімферополі, за адресою вул. Сельвінського 91. Агент передає інформацію про хід мобілізації, а також списки та контакти новомобілізованих людей, які є потенційними агентами проукраїнського руху.

"Також він допомагає нашим агентам мобілізуватися та переводитись у потрібні нам військові формування. Передаємо привіт військовому, під носом якого працюють наші агенти", - пише "Атеш".