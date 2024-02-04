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Агенту "Атеш" вдалось працевлаштуватись у військкомат Сімферополя

4 лютого, 2024 неділя
01:55
Війна з Росією Сімферополь

Агент проукраїнського руху "Атеш" працює у військкоматі тимчасово окупованого Сімферополя

Про це рух спротиву "Атеш" пише у своєму телеграм-каналі.

"Інформуємо, що вже якийсь час наш агент працює у військовому комісаріаті "Сімферопольського району та міста Алушта Республіки Крим", - пишуть партизани.

Військкомат розташований у Сімферополі, за адресою вул. Сельвінського 91. Агент передає інформацію про хід мобілізації, а також списки та контакти новомобілізованих людей, які є потенційними агентами проукраїнського руху.

"Також він допомагає нашим агентам мобілізуватися та переводитись у потрібні нам військові формування. Передаємо привіт військовому, під носом якого працюють наші агенти", - пише "Атеш".

  • Російські окупанти організували виробництво дронів на тимчасово захопленому Бердянському заводі жаток.
Теги:
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
Військові новини
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