Агенту "Атеш" вдалось працевлаштуватись у військкомат Сімферополя
Агент проукраїнського руху "Атеш" працює у військкоматі тимчасово окупованого Сімферополя
Про це рух спротиву "Атеш" пише у своєму телеграм-каналі.
"Інформуємо, що вже якийсь час наш агент працює у військовому комісаріаті "Сімферопольського району та міста Алушта Республіки Крим", - пишуть партизани.
Військкомат розташований у Сімферополі, за адресою вул. Сельвінського 91. Агент передає інформацію про хід мобілізації, а також списки та контакти новомобілізованих людей, які є потенційними агентами проукраїнського руху.
"Також він допомагає нашим агентам мобілізуватися та переводитись у потрібні нам військові формування. Передаємо привіт військовому, під носом якого працюють наші агенти", - пише "Атеш".
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