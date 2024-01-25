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Акція Radarom: У Литві запустили збір на обладнання для ЗСУ

25 січня, 2024 четвер
09:13
Війна з Росією кампанія "RADAROM!"

У Литві стартувала акція Radarom зі збору коштів на обладнання литовського виробництва для українських військових

Про це повідомляє LRT.

"RADAROM! 2024 буде потрійною перемогою - ми забезпечимо важливе обладнання для фронту, підтримаємо литовських виробників і покажемо, що литовський народ все ще готовий підтримувати наших братів і сестер в Україні", - зазначив Андрюс Тапінас, засновник інтернет-телебачення Laisvės TV.

Акцію організовують LRT разом з організаціями Blue/Yellow, Laisvės TV, Сильні разом, а також громадською діячкою і журналісткою Ритою Мілюте. Збір коштів триватиме до 24 лютого. 

Зібрані кошти підуть на закупівлю "Комплекту безпечного солдата" литовського виробництва. Пакет складатиметься з монокуляра нічного бачення, лазерного прицілу та індивідуального засобу захисту від безпілотників. Все професійне обладнання виробляється у Литві. Вартість одного комплекту "Безпечного солдата" становить 7 500 євро.

Засновник фонду Blue/Yellow Йонас Оман наголосив, що литовський народ не втомився від підтримки України. 

"Наш народ не втомився, ми продовжуємо підтримувати бойовий дух українських солдатів. Ми повинні це робити, тому що їхній бойовий дух - це щит для нас і для всієї Європи. У нас є можливість підтримати українське військо спорядженням, яке виробляється не деінде, а в Литві, і, що найголовніше, яке вкрай необхідне військам на передовій", - каже Йонас Оман, 

Зазначається, що  зателефонувавши на спеціальний короткий номер кампанії 1485 - можна зробити внесок у 5 євро. Детальнішу інформацію про те, як допомогти, можна отримати на сайті radarom.lt, там можна зробити банківський переказ, вказавши в призначенні пожертви - radarom.

"Україна є фронтом для всієї Європи, але не вся Європа допомагає. Ми знаємо, що свобода має свою ціну. Давайте допоможемо", - наголосила Рита Мілюте.

  • 8 січня у Варшаві проходила акція на підтримку України. Українські активісти вимагали від європейських політиків пришвидшити постачання всіх видів озброєння, які необхідні для захисту України.
Теги:
Світ
Україна
Литва
ЗСУ
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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