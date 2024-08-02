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Ексклюзив

Амбіції Кремля звузилися до Покровського напрямку, - Defense Express

Оксана Ліховід
2 серпня, 2024 п'ятниця
17:19
Війна з Росією Карта бойових дій за 24-31 липня

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що, якщо зупинити ворога на Покровському напрямку, то росіяни будуть змушені зменшити свої амбіції

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі росіяни вимушені звузити свої амбіції. Згідно з інфографікою DeepState за травень, в рамках кампанії на Харківщині, росіяни встигли захопити більше територій, ніж за червень-липень під час боїв на Покровському та Торецькому напрямках", - наголосив Киричевський.

За словами військового експерта, заява президента України підкреслює складну ситуацію для Сил оборони на Покровському напрямку. Тобто саме на цей напрямок терміново потрібно будь-яке додаткове озброєння, яке можуть знайти західні партнери. Навіть, якщо мова йде про додаткові патрони, артилерійські боєприпаси чи гранатомети. Тому що саме на Покровському напрямку зараз зосереджений основний удар російської армії.

"Очевидно, що, якщо зупинити ворога на цьому напрямку, то Кремль буде змушений зменшити свої амбіції. Тому що їхні наступальні амбіції вже скорочені до цього напрямку. Хоча росіяни планували проводити стратегічний наступ на глибину в кілька десятків кілометрів. Попри те, що допомоги недостатньо, Сили оборони України змогли значно виснажити ворога", - зауважив Киричевський.

  • Від початку доби 1 серпня на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. Російські війська й далі найбільше атакують на Покровському напрямку.
  • Співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що найважча ситуація залишається на Покровському напрямку, де Україна втратила чимало територій.




 

Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
зброя для України
втрати окупантів
Покровськ
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