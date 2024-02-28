Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 28 лютого іноземні ЗМІ запустили один фейк та дві маніпуляції.

Маніпуляція: Американський журналіст Такер Карлсон заявив: "Американці] перешкоджають миру, іншими словами, ми відповідальні за те, що всіх цих невинних людей витягують з парків у Києві та відправляють на смерть".

Маніпуляція: Китайське видання Asia Times написало: "[Єнс Столтенберг] оголосив, що він дає Україні "дозвіл" на використання F-16, які незабаром будуть доставлені для завдання ударів по території Росії. Це рівнозначно оголошенню війни з боку НАТО. Це ірраціональний і небезпечний крок, який має бути скасований якнайшвидше".

Дезінформація: "Київський режим розв'язав насильство проти своїх незгодних громадян на Сході. Вони почали бомбардування. Вбивства. Війну", - ірландський журналіст Чей Боуз написав у X (Twitter).