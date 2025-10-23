"Ані Трамп, ані Геґсет такого дозволу не давали": дипломат Безсмертний про удари по території РФ
Трамп й Геґсет не давали дозволу Україні завдавати ударів вглиб території РФ, адже, це питання сьогодні виключно у компетенції командувача Обʼєднаних сил НАТО в Європі
Про це в етері Еспресо заявив дипломат Роман Безсмертний.
"Річ у тому, що за останні пів року компетенція з питання дозволу завдавати ударів вглиб території РФ тричі змінила свого виконавця. Від початку року це була компетенція президента США, потім міністра війни США, а ось вже два місяці це компетенція командувача Обʼєднаних сил НАТО в Європі. Тому, безумовно, що ані Трамп, ані Геґсет рішення не приймали й команди такої не давали. Хто дав такий дозвіл, я вже відповів на це питання", - пояснив Безсмертний.
За словами дипломата, той, хто оприлюднив цю інформацію для журналістів, ніяк не зможе цього приховати. Адже, система кодифікації в США та Європі точно дозволить дізнатись звідки відбувся виток інформації.
"Такі рішення мають приймати ті, хто й оприлюднює інформацію про це. Бо вони дивляться на документи, на яких написано, що вони для службового користування, таємно й цілком таємно. Всі прекрасно розуміють, що означає кожен із цих записів. Тобто, в цьому відношенні є певні вимоги і їх потрібно дотримуватись. Що стосується інформації, яка була оприлюднена, то вона не є закритою. Щобільше, якщо витрати трохи часу, то навіть на певних сайтах можна її знайти. Втім, знову ж таки хочу наголосити, що все залежить від того, хто цю інформацію оприлюднює. І приховати це людині, які оприлюднила таку інформацію, є неможливим", - додав він.
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 22 жовтня повідомив про скасування зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Він пояснив, що розмови з очільником Кремля проходять добре, проте не мають результату.
- Паралельно міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії Роснефть та Лукойл, через неготовність Москви до завершення війни в Україні.
