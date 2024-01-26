"Не такі великі, як люди собі уявляють": Арахамія запропонував розкрити інформацію про втрати України у війні з РФ

Про це він повідомив під час панельної дискусії "2024: сценарії для країни", пише LB.

Арахамія заявив, що пропонував президентові України Володимиру Зеленському розсекретити інформацію про втрати України на війні з РФ, проте голова держави ще не ухвалив рішення щодо цього. За словами Арахамії, втрати "не такі великі, як люди самі собі уявляють".

"Коли ви ідете на вулиці й питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 тис. А наші втрати набагато менші", – сказав він.

Військове командування не розголошує інформацію про втрати України на війні проти Росії, зокрема через те, щоб ці дані не допомогли окупантам.