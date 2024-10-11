Армія РФ за добу втратила гелікоптер, 8 танків і 1140 військових
За минулу добу 10 жовтня російська окупаційна армія втратила 1140 військових, гелікоптер та десятки одиниць своєї техніки
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.24 орієнтовно становили:
- особового складу – близько 666 340 (+1140) осіб;
- танків – 8953 (+8) од.;
- бойових броньованих машин – 17800 (+35) од.;
- артилерійських систем – 19322 (+59) од.;
- РСЗВ – 1229 (+4) од.;
- засоби ППО – 976 (0) од.;
- літаків – 369 (+0) од.;
- гелікоптерів – 329 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16837 (+70).;
- крилатих ракет – 2619 (0).;
- кораблів /катерів – 28 (+0) од.;
- підводних човнів – 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26398 (+84) од.;
- спеціальної техніки – 3396 (+10).
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
- Уночі 10 жовтня українські безпілотники атакували російський військовий аеродром "Ханська", розташований у районі станиці Ханська під Майкопом.
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