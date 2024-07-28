Армія РФ обстріляла Кіндійку на Херсонщині: постраждав літній чоловік
Російські окупанти обстріляли селище Кіндійка у Херсонській області, в результаті чого поранення дістав 76-річний чоловік
Про це повідомляє Херсонська ОДА.
Близько 10:30 російська армія завдала чергового удару по Кіндійці. Внаслідок обстрілу постраждав місцевий житель, який знаходився на вулиці.
У 76-річного чоловіка діагностували вибухову травму, поранення голови, передпліччя та ноги. Потерпілого шпиталізували.
- Від самого ранку неділі, 27 липня, російські війська б’ють по Херсонщині. У селищі Комишани постраждали 5 людей, серед них - троє дітей, а у селищі Приозерне поранення дістала ще одна людина.
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